Україна повернула дев'ятьох полонених з так званої ДНР [ Редактировать ]
Україна повернула дев'ятьох полонених з так званої ДНР. Обмін кілька годин тому відбувся на КПВВ "Майорське" неподалік окупованої Горлівки.
Серед звільнених, зокрема, військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, який потрапив у полон 2019 року. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, це перший етап сьогоднішнього обміну. Десятьох бранців мають передати з окупованої Луганщини впродовж дня. Через загальнодержавний карантин - звільнені, після повернення до столиці, підуть на обов'язкову двотижневу обсервацію.
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