Україна повернула дев'ятьох полонених з так званої ДНР. Обмін кілька годин тому відбувся на КПВВ "Майорське" неподалік окупованої Горлівки.

Серед звільнених, зокрема, військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, який потрапив у полон 2019 року. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, це перший етап сьогоднішнього обміну. Десятьох бранців мають передати з окупованої Луганщини впродовж дня. Через загальнодержавний карантин - звільнені, після повернення до столиці, підуть на обов'язкову двотижневу обсервацію.