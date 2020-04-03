В Польше фермер Мариуш Диль в поле недалеко от села Чихобуж – рядом с границей Украины нашел настоящий клад из 1753 римских серебряных монет. Их там оставили вандалы при наступлении готов. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

Мужчина собрал все разбросанные монеты, а затем сообщил о находке археологам в музее Грубешова.

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"В итоге специалистам удалось раскопать еще 137 динариев на расстоянии до 100 метров от того места, где нашел свои монеты поляк. Также обнаружили восемь посеребренных бронзовых заклепок и, вероятно, сохранившиеся остатки деревянного или кожаного кошелька", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монеты представляют собой серебряные динарии 1-го и 2-го веков нашей эры, времен правления императоров Нервы и Септимия Севера, что указывает на то, что клад был оставлен в конец 2-го или начало 3-го века. В общей сложности монеты весят более 5,5 кг, что делает его самым большим римским сокровищем в провинции Люблин и одним из крупнейших в Польше.

Когда эти монеты были в обращении, область Грубешова была населена вандалами - восточногерманскими народами, которые в конце 1-го века объединились с Римом против германских племен. Во второй половине 2-го века они сражались с другими германскими племенами против Римской империи в Маркоманских войнах, но в последние два десятилетия столетия давление готов, движущихся на юг, заставило вандалов уйти на запад.

Сокровище будет сохранено и исследовано экспертами из Варшавского университета. Этот процесс займет не менее года. Музей Грубешова хочет выставить их на обозрение, но, учитывая коронавирус, пока это будет онлайн-выставка.

Ранее сообщалось, что во Франции фермер из города Варей нашел древний клад из тысяч монет.