Испанские врачи заявили о том, что пятна на коже ступней в виде синяков могут быть еще одним симптомом COVID-19. Ученые сейчас анализируют полученные данные от врачей и пытаются изучить и установить причинно-следственную связь этого проявления болезни, пишет медицинский портал "Рубежи здоровья".

Совет ортопедических колледжей Испании опубликовал на своем сайте информацию о том, что в Испании, Италии и Франции зафиксированы случаи, когда у пациентов еще до появления температуры и других характерных симптомов COVID-19 возникали небольшие синяки на ступнях.

"Первый такой случай был зарегистрирован в Италии у 13-летнего мальчика. Родители обнаружили у ребенка небольшие красные пятна, похожие на следы от укуса насекомых, покрывшиеся корками. Через два дня у мальчика поднялась температура, появились мышечные боли и сильный зуд в ногах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего кровоподтеки на коже врачи наблюдали у детей и подростков. В среднем такие проявления коронавируса зафиксированы у каждого пятого пациента итальянских больниц. Никто из заболевших до этого не принимал препаратов, которые могли бы спровоцировать такую реакцию.

У большинства пациентов высыпания на коже были похожи на сыпь. После выздоровления кровоподтеки на коже бесследно исчезали.

Врачи опасаются, что вызванная коронавирусом сыпь может привести к череде ошибочных диагнозов. К примеру, в Таиланде мужчине с таким симптомом сначала диагностировали лихорадку Денге, но позже анализы подтвердили COVID-19.

Медики предполагают, что COVID-19 может провоцировать закупорку мелких сосудов, что и становится причиной кровоизлияний.

Сейчас врачи-инфекционисты, вирусологи и дерматологи собирают и систематизируют данные о появлении синяков на ногах у пациентов, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Специалисты рекомендуют по возможности направлять людей с синяками на ступнях на карантин.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от человека в безсимптомном периоде болезни.