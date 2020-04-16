Известный доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, можно ли заразиться коронавирусом от человека в безсимптомном периоде болезни. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в Instagram.

По словам доктора, заразиться в таком случае возможно, но при определенных условиях.

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"Естественно, есть прямая связь между интенсивностью симптомов и тем, насколько человек активно распространяет вирус. То есть, имея кашель и чихание, человек активно распространяет вирус. Если же симптомов нет, то для того, чтобы кого-то заразить, должен быть очень тесный контакт. Поцелуи, совместная трапеза, когда из одной ложки едят, общая зубная щетка", - отметил доктор.

Комаровский сказал, что когда вы длительное время находитесь в невентилированном помещении с человеком, который близко возле вас находится, то концентрация вируса в воздухе, который он выдыхает, может достичь того уровня, когда заражение очень даже возможно.

"Понятно, что раз никаких симптомов нет, то вероятность заразить других достаточно низка, но она есть. Поэтому повторюсь: для этого нужен очень тесный или достаточно длительный контакт", - подытожил Евгений Комаровский.

Ранее мы писали о том, что доктор Комаровский рассказал, может ли коронавирус проникать через кожу.