Саудівська Аравія демпінгує на світовому нафтовому ринку [ Редактировать ]
Саудівська Аравія дозволила компаніям в Європі та Азії три місяці не платити за нафту. Таким чином Ер-Ріяд продовжує "вичавлювати" Москву зі світового нафтового ринку.
За інформацією агенції Reuters, державна компанія "Сауді Арамко" пропонує клієнтам внести до торговельних угод вексель, який дозволить заплатити за "чорне золото" протягом 90 днів через саудівський банк.
Водночас, Королівство залишає чинними, а подекуди і збільшує знижки на нафту. Саудити продовжуватимуть демпінг, попри нещодавню угоду між країнами-членами ОПЕК. Згідно з домовленостями, експортери нафти мають скоротити її видобуток до майже 10 мільйонів барелів на день.
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