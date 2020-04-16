Стартап Rokid из Китая презентовал смарт-очки, способные обнаружить изменения в теле больного коронавирусом.

Об этом сообщает TechCrunch.

По информации, девайс может измерять температуру тела у 200 человек в течении нескольких минут.

Известно, что очки оборудованы мощным процессором и камерой на 12 мегапикселей. Эти смарт-очки помогут определять лица людей.

Отмечается, что в конструкции есть некоторые недочеты, но компания уже усиленно работает над их устранением.

Фото: Rokit

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