Британские правоохранители нашли 14 килограмм кокаина, который находился в медицинских масках.

Об этом сообщает RMF24.

По информации, наркотические вещества были уложены между коробок с масками так, чтобы у полиции не было причин для проверки.

Отмечается, что стоимость конфискованных наркотиков составляет более миллиона фунтов. Водителя, который пытался провезти груз под Ла-Маншем задержали, а фургон отправили на штрафстоянку.

Ранее мы писали, что в Израиле начали производить медицинские маски для бородатых людей. Производство решили запустить, так как в стране большинство ортодоксальных евреев носят бороду.