Наркотики в гуманитарке: в Англии задержали партию масок [ Редактировать ]
Британские правоохранители нашли 14 килограмм кокаина, который находился в медицинских масках.
Об этом сообщает RMF24.
По информации, наркотические вещества были уложены между коробок с масками так, чтобы у полиции не было причин для проверки.
Отмечается, что стоимость конфискованных наркотиков составляет более миллиона фунтов. Водителя, который пытался провезти груз под Ла-Маншем задержали, а фургон отправили на штрафстоянку.
Ранее мы писали, что в Израиле начали производить медицинские маски для бородатых людей. Производство решили запустить, так как в стране большинство ортодоксальных евреев носят бороду.
по теме
Компания Ford создает новый тип защитных средств
Респиратор будет полностью закрывать лицо и шею
В Великобритании рассказали, когда Борис Джонсон вернется к работе
Премьера только перевели из реанимации в обычную палату
В Британии наладили производство аппаратов ИВЛ
Будут производить 1500 штук в неделю
"Магическая" доставка: британских медиков возят необычные автобусы
Транспорт будет перевозить медработников до учреждений здравоохранения
"Пандемические" каникулы: испанские школьники закончат год на "отлично"
Все учащиеся будут переведены на следующий курс обучения