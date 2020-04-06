В Израиле начнут производить защитные маски для бородачей [ Редактировать ]
Израильтяне, которые носят бороды по религиозным соображениям, получат возможность использовать индивидуальные маски, чтобы защитить их от коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Израиля Итамар Грот, передает Reuters.
"Мы создаем промышленную сертификацию масок, а это значит, что через несколько дней поступят маски разных размеров... Те люди, у кого есть бороды, смогут использовать соответствующие маски", - заявил чиновник.
В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса израильские власти на прошлой неделе в обязательном порядке приказали людям, которые появляются в публичных местах, использовать защитные маски.
Поскольку многие ортодоксальные евреи и мусульмане, а также некоторые христианские священнослужители носят бороды, как знак веры, остро стал вопрос о том, как им прикрывать лица из-за густой растительности.
Представитель Главного раввината Израиля заявил, что может быть рассмотрен вопрос о позволении благочестивым евреям бриться, если так посчитает необходимым Минздрав.
В отчет медики заявили, что раввинское разрешения на удаление волос на лице "сейчас не стоит на повестке дня".
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