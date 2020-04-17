Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и огромного количества пациентов в Украине возник дефицит донорской крови. Ее запасы снизились в 2-4 раза. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

Дефицит крови угрожает в первую очередь людям, которым необходимо срочное хирургическое вмешательство.

Министерство здравоохранения Украины обратилось к главам областным государственных администраций, чтобы они обеспечили прием специализированными учреждениями переливания крови людей, желающих быть донорами.

При этом от местных властей требуется максимально ограничить контакт доноров между собой. Людей необходимо доставить в пункты сдачи крови, а потом развести по домам.

Как сообщали "Подробности," на утро 17 апреля в Украине подтверждено 4 662 случая коронавируса, из них 125 человек скончались, 246 - выздоровели. За последние сутки зафиксирован 501 новый случай.