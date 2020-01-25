В Україні бракує крові для переливання. Її запаси взимку суттєво зменшуються. Чому? - з'ясовували наші кореспонденти.

У коридорі обласного центру служби крові - два десятки донорів. Усі в черзі, щоб здати кров. Для цього треба бути здоровим протягом останнього місяця. А також дотримуватись дієти.

"Бодай добу перед здачею крові потрібно попоститися. Не їсти нічого жирного, молочного ні в якому разі. Кольорового, гострого", - наголосила Ірина Одноріг, лікар-трансфузіолог Львівського обласного центру служби крові.

У процедурному кабінеті четверо донорів. З них лише один здає компоненти для банку крові. Павло Коваль тут вшосте.

"Це - як традиція. Це вже не перший раз здаю добровільно. Є потреба людей. Слава Богу, мені вистачає. Вона не є рідкісна, але все одно потреба є", - зазначив Павло Коваль, донор.

Далі кров йде до центрифуги, де її розділяють на компоненти.

"Это у нас плазма, это у нас эритроциты, это у нас тромбоциты".

І вже потім - компоненти зберігають у сховищі-холодильнику при температурі "мінус" 40. Потреба у крові взимку збільшується, - кажуть медики. Якщо влітку щодня до центру приходили 70 донорів, то тепер їх вдвічі менше.

"Чи хірурги більше оперували, чи поступило більше хворих, які потребують для здачі крові, чи просто більше випадків якихось сталося ургентних. І, розумієте, відповідно, ці запаси почали різко закінчуватися", - говорить Дяків Мирослав, в.о. директора Львівського обласного центру служби крові.

В умовах браку донорів, кажуть у Київському центрі, підібрати кров, яка б підійшла пацієнту - стає непросто.

"У зв'язку з тим, що у нас зростає кількість онкогематологічних захворювань і онкологічних захворювань, ми стикаємось з таким, що з 200 доз, іноді ні одна доза не може підійти для пацієнта", - говорить Оксана Мулярчук, заступник директора Київського міського центру крові.

За здавання крові в Україні донорам не платять. Дають лише талон на безкоштовний обід у їдальні.

Обласний центр служби крові. Зазвичай здавати кров сюди приходило до двохсот людей на день. Сьогодні зала практично порожня. Саме ця обласна служба надає кров усім лікарням Харківської області.

"Обрабатываем руку и заготавливаем кровь в стерильный одноразовый контейнер. Они равномерно перемешивают кровь с консервантом, чтобы кровь была однородной, не было сгустков", - говорить Марина Бурлака, операційна медсестра.

Запасів тут мало би бути на кілька днів. Та останнім часом, кажуть у центрі служби крові, їх одразу ж забирають лікарні - розподіляють буквально у ручному режимі.

"Нам приходиться разом з лікарями, з керівниками лікарень врегульовувати питання: кому треба найшвидше, хто більш важкий, який більш важкий хворий, частково задовольняти. Тому що потреби Харківської області на сьогодні, от протягом вже тижня, 10 днів забезпечуються - близько 50% від тієї потреби, яка необхідна", - зазначив Вадим Яворський, головний лікар Харківського обласного центру служби крові.

Одна з причин - конкуренти. Приватні клініки запрошують здавати плазму крові, платять гроші і переманюють донорів.

"Вони не забезпечують лікувальні заклади компонентами крові - і це саме головне. І в них є планова заготівля - взяття, зберігання, переробка плазми, виробництво з плазми препаратів. Це - серійне виробництво, ще раз наголошую, це - фармацевтичне виробництво", - наголосив Вадим Яворський, головний лікар Харківського обласного центру служби крові.

У службі крові кажуть - приватні клініки забирають донорів. А врегулювати співіснування компаній має держава, як це роблять в інших країнах. Уже й відповідний законопроект є. Та коли його ухвалять - невідомо.

Наразі ж медики бояться, що лікарні опиняться без донорської крові, або ж за неї доведеться платити стільки, скільки проста людина заплатити не зможе.