Європейський інвестиційний банк виділить 25 млрд євро на боротьбу з наслідками пандемії [ Редактировать ]
25 млрд євро на подолання економічних наслідків пандемії виділить Європейський інвестиційний банк. Рада директорів установи ухвалила створення спеціального гарантійного фонду.
Гроші витратять на подолання наслідків пандемії. Головну підтримку матиме європейський малий та середній бізнес. Загалом, фінансисти планують залучити до двохсот мільярдів євро.
Внески робитимуть усі 27 країн-членів ЄС, а також, за бажанням, треті сторони. Офіційно фонд створять, щойно переконають Єврокраїни погодитися інвестувати.
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