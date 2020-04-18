Во львовском микрорайоне Рясне-1 утром автомобиль врезался в столб.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

По информации, автомобиль на огромной скорости "влетел" в опору столба, в результате ДТП один человек погиб, еще троих госпитализировали с травмами разной тяжести.

"Водитель автомобиля Audi-А6 не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и столкнулся с опорой линии электропередач", - отмечается в сообщении.

Фото: Facebook

Известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

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