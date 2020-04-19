Коронавирус в Украине будут лечить препаратом от Эболы [ Редактировать ]
Пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине будут лечить при помощи препарата "Ремдесивир", который используют для лечения вируса Эболы. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Ремдесивир" был включен в протокол лечения больных коронавирусом, поскольку его успешно используют в других странах. Его применяют, если пациент находится в тяжелом или критическом состоянии.
"Сейчас Министерство здравоохранения занимается тем, чтобы закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину, в том числе при помощи дипломатических каналов", - сообщил глава Минздрава.
Максим Степанов также сообщил, что в 243 украинских больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом, есть 2 071 аппарат искусственной вентиляции легких. Сейчас задействовано 175 аппаратов ИВЛ, то есть чуть более 8%.
Глава Минздрава напомнил, что все лечение, которые получают пациенты с COVID-19, в том числе подключение к аппарату ИВЛ - бесплатное.
Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине выявили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. В стране подтверждено 5 449 случаев заболевания. В результате осложнений, вызванных COVID-19, 141 человек умер, 347 украинцев уже выздоровели.
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