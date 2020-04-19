В Украине коронавирусом COVID-19 заразились более тысячи медиков. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За все время пандемии заболело 5 449 человек, из них 358 детей и 1 031 медицинский работник. Всего выздоровели 347 человек. Летальных случаев 141", - сказал глава Минздрава.

За прошедшие сутки на коронавирус проверили 4 695 украинцев. Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 57 111 проб методом ПЦР.

"Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 49, и городе Киеве - 31", - уточнил министр.