Коронавирус в Украине: последние сведения и статистика по областям [ Редактировать ]
По состоянию на 09:00 20 апреля, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
За последние сутки зафиксирован 261 новый случай коронавируса.
Всего в Украине зафиксирован 151 летальный исход от COVID-19. 359 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Количество случаев инфицирования по областям:
Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 158 случаев;
Днепропетровская область - 118 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 226 случаев;
Закарпатская область - 196 случаев;
Запорожская область - 134 случая;
Ивано-Франковская область - 512 случаев;
Кировоградская область - 246 случаев;
г. Киев - 850 случаев;
Киевская область - 333 случая;
Львовская область - 253 случая;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 137 случаев;
Полтавская область - 63 случая;
Ривненская область - 312 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 414 случаев;
Харьковская область - 73 случая;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 906 случаев;
Черкасская область - 165 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.
Коронавирусная болезнь COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов.
К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мер не требуется.
Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.
При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.
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