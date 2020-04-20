По состоянию на 09:00 20 апреля, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За последние сутки зафиксирован 261 новый случай коронавируса.

Всего в Украине зафиксирован 151 летальный исход от COVID-19. 359 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Читайте также Великобритания начинает производство вакцины против коронавируса

Количество случаев инфицирования по областям:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 158 случаев;

Днепропетровская область - 118 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 226 случаев;

Закарпатская область - 196 случаев;

Запорожская область - 134 случая;

Ивано-Франковская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 246 случаев;

г. Киев - 850 случаев;

Киевская область - 333 случая;

Львовская область - 253 случая;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 137 случаев;

Полтавская область - 63 случая;

Ривненская область - 312 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 414 случаев;

Харьковская область - 73 случая;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 906 случаев;

Черкасская область - 165 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

Коронавирусная болезнь COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов.

К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мер не требуется.

Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.

25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.