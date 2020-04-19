В Соединенном Королевстве запустили производство экспериментальной вакцины против коронавируса COVID-19, сообщает Reuters.

Препарат, который разработали в Оксфордском университете, в ближайшие недели начнут выпускать на семи фармацевтических заводах в Европе, Индии и Китае.

Параллельно ученые объявили о наборе добровольцев для испытания вакцины на людях. Клинические исследования планируется завершить к сентябрю. К этому моменту будет произведено уже около миллиона доз.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что во всем мире ученые разрабатывают около 70 вакцин против корановируса.