В Великобритании запускают в производство вакцину против коронавируса [ Редактировать ]
В Соединенном Королевстве запустили производство экспериментальной вакцины против коронавируса COVID-19, сообщает Reuters.
Препарат, который разработали в Оксфордском университете, в ближайшие недели начнут выпускать на семи фармацевтических заводах в Европе, Индии и Китае.
Параллельно ученые объявили о наборе добровольцев для испытания вакцины на людях. Клинические исследования планируется завершить к сентябрю. К этому моменту будет произведено уже около миллиона доз.
Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что во всем мире ученые разрабатывают около 70 вакцин против корановируса.
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