На Прикарпатье в ДТП погибла 20-летняя девушка [ Редактировать ]
В понедельник, 20 апреля, около 00:10 в с. Ровня в Верховинском районе Ивано-Франковской области произошло ДТП, в результате которого погибла девушка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
"22-летний житель района, управляя автомобилем "Фольксваген -Таурег", во время выполнения обгона попутного транспортного средства совершил наезд на женщину - пешехода, которая находилась на встречной полосе дороги", - говорится в сообщении.
В результате аварии 20-летняя жительница района скончалась по дороге в лечебное учреждение.
Отмечается, что водитель был трезв.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что во Львове случилось ужасное ДТП: без жертв не обошлось.
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