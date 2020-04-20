В Тернопольской области почтальон присвоила крупную сумму денег [ Редактировать ]
52-летнюю жительницу Борщевского района Тернопольской области, которая является бывшей работницей одного из сельских почтовых отделений, обвиняют в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.
В полицию обратился человек, который не получил своей пенсии.
"Установлено, что женщина, работая почтальоном, получала в отделении почтовой связи деньги, предназначенные для выплаты субсидий и пенсий местным жителям. Однако средства до адресатов не доходили. Работница подделывала подписи людей в платежных ведомостях и забирала себе их наличные", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, работница почтового отделения совершала аферы с соцвыплатами неоднократно в течение февраля этого года. В общем ей удалось присвоить более 24 000 гривен.
Женщине объявили подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и частями 3, 4 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Во время расследования женщина добровольно вернула все незаконно присвоенные средства.
В настоящее время досудебное расследование завершено, следователи направили обвинительный акт в суд.
Ранее сообщалось, что во Львове несовершеннолетний похитил из церкви крупную сумму денег.
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