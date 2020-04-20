Бразильський президент вийшов на мітинг проти карантину [ Редактировать ]
А в Бразилії на мітинг проти антикоронавірусних обмежень вийшов навіть президент країни. Жаїр Болсонару - затятий противник суворого карантину. Він заперечує небезпеку COVID-19 та звільнив міністра охорони здоров'я, який закликав запровадити соціальну ізоляцію.
На мітингу глава держави був без маски, кілька разів кашляв і розмовляв із сотнями прихильників. Карантин діє майже по всій Бразилії, адже рішення про його запровадження ухвалила влада муніципалітетів.
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