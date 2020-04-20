Ученые обнаружили колонию мидий в 120 км на север от Антарктического полуострова. Об этом пишет cikavosti.com.

Исследователи считают, что эта находка является признаком вторжения мидий на континент в связи с изменением климата и увеличением движения судов в регионе.

"Биологи из Университета Лаваля в Квебеке случайно обнаружили мидии, когда собирали образцы кораллов в заливе Филдс на острове Кинг-Джордж. Моллюсков, пожалуй, случайно доставили в Антарктику на корабле, который следовал из Патагонии", - говорится в сообщении.

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Двустворчатые моллюски не являются коренными жителями Антарктиды. Они стали первым в истории ввезенным видом, поселившимся в регионе, о чем свидетельствует новое исследование, опубликованное в издании Scientific Reports.

Есть вероятность, что мидии станут первыми "морскими захватчиками" Антарктиды. Это вызывает обеспокоенность биологов: пришедшие виды могут угрожать биоразнообразию и экосистемам региона Антарктического полуострова.

Нахождение этого вида в Антарктиде не означает, что он сможет выживать и размножаться. Однако район, где были обнаружены мидии, известный вспышками все более высоких температур морской воды, поэтому есть вероятность, что мидии здесь приживутся в будущем.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах Филиппин появились тысячи розовых медуз.