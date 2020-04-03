В прибрежных водах Филиппин появились тысячи розовых медуз [ Редактировать ]
На юге Филиппин прибрежные воды пляжей заполонили тысячи розовых (томатных) медуз из-за отсутствия туристов в связи карантином, введенным из-за пандемии коронавируса.
Такое яркое и необычное зрелище запечатлел на видео морской биолог Шелдон Рей Боко из австралийского Университета Гриффита.
"Томатные медузы Crambione cf. Mastigophora заполонили пляжи Коронг Коронг в муниципалитете Эль-Нидо, на севере Палавана", - написал он в своем Twitter, передает lenta.ua.
Отмечается, что обычно медузы появляются в местных водах в конце января или в феврале, однако из-за сочетания различных природных факторов в этом году медузы появились у острова только в марте.
Как сообщили в Департаменте окружающей среды и природных ресурсов Филиппин, медуз регулярно приносит в залив Коронг Коронг океаническое течение. А поскольку местные жители сидят по домам на карантине, животные остались нетронутыми и стали процветать у пустых пляжей.
Также одной из причин "цветения" медуз называют изменение климата, поскольку медузы лучше размножаются в водах с более низким уровнем кислорода, а чрезмерный вылов рыбы только помогает им избавиться от конкурентов за пищу и от потенциальных врагов.
Ранее сообщалось, что президент Филиппин приказал расстреливать нарушителей карантина.
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