Уперше в Україні зафіксований випадок повторного зараження СOVID-19. На Рівненщині в чотирьох пацієнтів, яких уже збиралися виписувати з лікарні, знову підтвердили інфекцію. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Усі вони - жителі Рівного віком від 34 до 52 років. Зараз обласний лабораторний центр перевіряє ще понад 60 проб на коронавірус.