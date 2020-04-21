В Україні вперше зафіксували випадок повторного зараження СOVID-19 [ Редактировать ]
Уперше в Україні зафіксований випадок повторного зараження СOVID-19. На Рівненщині в чотирьох пацієнтів, яких уже збиралися виписувати з лікарні, знову підтвердили інфекцію. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Усі вони - жителі Рівного віком від 34 до 52 років. Зараз обласний лабораторний центр перевіряє ще понад 60 проб на коронавірус.
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