Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Джули Фишер на должность посла в Беларуси. Об этом сообщает Белый дом.

Кандидатуру Фишер должен одобрить Сенат Конгресса США. В случае утверждения она станет первым послом США в Беларуси с 2008 года.

Официальный Минск отозвал посла из США в марте 2008 года после введения американских санкций против белорусских компаний. После этого американский посол покинул Беларусь. С того времени дипломатические миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные.

Джули Фишер работает в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Раньше была заместителем главы миссии США при НАТО, а также работала в американских посольствах в России и Грузии.