Впервые за 12 лет США отправляют посла в Беларусь [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Джули Фишер на должность посла в Беларуси. Об этом сообщает Белый дом.
Кандидатуру Фишер должен одобрить Сенат Конгресса США. В случае утверждения она станет первым послом США в Беларуси с 2008 года.
Официальный Минск отозвал посла из США в марте 2008 года после введения американских санкций против белорусских компаний. После этого американский посол покинул Беларусь. С того времени дипломатические миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные.
Джули Фишер работает в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Раньше была заместителем главы миссии США при НАТО, а также работала в американских посольствах в России и Грузии.
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