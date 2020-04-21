Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявления властей и представителей туристической индустрии.

Министр труда Испании Иоланда Диас заявила 17 апреля, что правительственный план поэтапного восстановления экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев. Ранее министр потребления Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Европейский Союз.

В то же время власти Канарских островов, ссылаясь на то, что архипелаг особо не пострадал от коронавируса, просят в порядке исключения разрешить принимать летом не только испанцев, но и иностранцев, соблюдая при этом все меры предосторожности.

До 9 мая в Испании действуют ограничения по передвижению. За попытку выехать из центральных областей страны ан побережье предусмотрен штраф в размере 1 500 евро.

"Индустрия солнца и пляжа" - главная отрасль экономики Испании - поставлена "на паузу" до конца текущего года. В 2019 году в Испании отдохнули почти 84 млн иностранцев. По данным Exceltur, потери из-за сорванного туристического сезона превысят 90 млрд евро.

Испания занимает второе место в мире по темпам распространения инфекции. На сегодняшний день коронавирусом заражены более 200 тысяч жителей страны, более 20,8 тысячи - скончались.