В Минздраве объяснили, почему из семи областей не было данных после Пасхи [ Редактировать ]
Лабораторные центры Министерства здравоохранения на Пасху работали в штатном режиме, а отсутствие отчетности из семи областей связано с техническими ошибками и тем, что в праздник многие люди не обращались к врачам для тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"Все без исключения лаборатории работали в обычном режиме, то есть не делали перерыва. Эти нули (по количеству проведенных ПЦР-тестов - ред.) были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам относительно именно проведения тестирования методом ПЦР. Эту ситуацию мы также подтвердили тем, что у нас не было поступлений на горячую линию относительно отказов в проведении ПЦР", - заявил министр.
По словам Степанова, в некоторых областных лабораторных центрах допустили технические ошибки, когда при проведении определенного количества тестов в отчетности был указан ноль.
"Например, в Черновицкой области было сделано 48 исследований ПЦР, было 17 подтвержденных случаев, вошедших в отчетность, но, к сожалению, была техническая ошибка, девушка, заполнявшая нашу форму, поставила ноль", - рассказал глава Минздрава.
Как сообщали "Подробности", по состоянию на утро 21 апреля коронавирусом заболели 6 125 украинцев, из них 161 скончался, 367 - выздоровели. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 415 новых случаев COVID-19.
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