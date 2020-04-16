В четверг, 16 апреля, в Министерстве здравоохранения заявили, что празднование Пасхи дома остановит распространение коронавируса в стране.

"Еще раз хочу подчеркнуть и обратиться к украинцам, что для нас очень важно празднование Пасхи именно дома, онлайн, потому что это, по нашему мнению, остановит распространение этой болезни в Украине", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, по состоянию утро 16 апреля, в Украине зафиксировали 4161 случаев коронавирусной болезни COVID-19.