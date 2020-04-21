В Украине создали робота-полицейского, который может патрулировать улицы и даже применять слезоточивый газ. Об этом сообщается на сайте Лиги оборонных предприятий Украины.

Машину разработала запорожская приватная компания "ИНФОКОМ ЛТД" на основе собственной роботизированной платформы "Скорпион".

"Робота можно применять для дистанционного патрулирования улиц, что позволяет избежать контактов между полицейскими и гражданами во время карантина. Машина способна автономно двигаться по заданному маршруту, минуя препятствия", - говорится в сообщении.

Управление может осуществляться как непосредственно человеком, стоящим на платформе, так и дистанционно - с помощью мобильного приложения или жестами и голосом. На больших расстояниях команды отдаются с помощью сети 3G/LTE с компьютера оператора.

Робот оснащен навесным оборудованием:

баллоном со слезоточивым газом и сеткометом с дистанционным управлением

светоакустической панелью

стробоскопом-мигалкой и маячком

монитором, громкой связью и микрофоном для общения

лидаром и радаром

тепловизором для измерения температуры тела человека

камерой 360ᵒ и камерой с 30-ти кратным зумом

Ранее сообщалось, что в Индии тестируют роботов для помощи пациентам в изоляции.