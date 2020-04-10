Без роботов не обошлось: в Японии провели оригинальный "карантинный" выпускной [ Редактировать ]
В Японии, в которой также зафиксирована вспышка коронавируса, выпускникам одного из университетов устроили оригинальный выпускной.
Об этом пишет internetua.com.
"Из-за карантина студенты в Японии сидят по домам. Соответственно, они не могли получить свои дипломы, поскольку публичные мероприятия запрещены", - говорится в сообщении.
Однако в университете Business Breakthrough University придумали, как решить эту ситуацию, и устроили довольно оригинальный выпускной. Разумеется, не обошлось без современных технологий.
Одна из компаний, производящих роботов, предоставила образовательному учреждению несколько своих аппаратов. И так студенты смогли получить свой дипломы удаленно. Выглядело все это все довольно забавно.
Ранее сообщалось, что в Японии зафиксирована новая волна пандемии коронавируса.
Также напомним, что в Украине стартовал образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн".
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