В рамках безпеки всі кладовища в Києві будуть закриті до шостого червня

Столиця вже розробила план послаблення карантинних обмежень. Віталій Кличко розповів, що їх впроваджуватимуть поступово, лише після того, як буде подолано пік поширення захворювання на COVID-19, а це за тиждень-два.

І додав, що в рамках безпеки всі кладовища в Києві будуть закриті до шостого червня. Виняток становитимуть лише поховання.