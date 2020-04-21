Київ послаблюватиме карантин тільки після проходження піку епідемії - Віталій Кличко [ Редактировать ]
Столиця вже розробила план послаблення карантинних обмежень. Віталій Кличко розповів, що їх впроваджуватимуть поступово, лише після того, як буде подолано пік поширення захворювання на COVID-19, а це за тиждень-два.
І додав, що в рамках безпеки всі кладовища в Києві будуть закриті до шостого червня. Виняток становитимуть лише поховання.
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