Недавно были опубликованы данные медицинского исследования на 50 тысячах испытуемых, в ходе которого ученые выяснили, что у людей с активным образом жизни даже объем мозга больше. Профессора рассказали, как восстанавливаются нервные клетки, передает newsyou.info.

Дело в том, что физические упражнения повышают так называемый нейрогенез, то есть - в мозге рождаются новые нейроны. Раньше говорили, что нервные клетки не восстанавливаются, но это не совсем так - чуть-чуть восстанавливаются. Доказано, что у тех людей, которые более физически активны, повышается количество нейронов в мозге.

Чем культурнее общество, тем меньше в нем количество психических заболеваний. Обычное чтение, посещение музеев не только развивает, но и помогает людям избавиться от стрессовой нагрузки, - объясняют профессора.

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