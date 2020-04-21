Какие продукты заменят энергетики [ Редактировать ]
Каждый из нас иногда переутомляется от тяжелого дня, и чтобы взбодриться - пьет энергетик. Однако, все мы знаем, что этот напиток вреден для здоровья. Диетологи рассказали, какие продукты могут заменить энергетики. В их числе смузи и томатный сок, передает newsyou.info.
Недостаток важных витаминов и микроэлементов негативно влияет на работоспособность и настроение. Однако вместо энергетических напитков полезнее употреблять натуральные продукты.
Одним из таких является кофе, который тонизирует нервную систему. Тем не менее, его можно заменить зелёным чаем, ведь в его состав входит достаточное количество кофеина. Кроме того, чай является природным антиоксидантом.
Для успокоения и расширения сосудов специалист рекомендует делать настойку из сухофруктов, которые просто нужно залить водой. Употребление томатного сока без содержания соли помогает улучшить текучесть крови. Это в свою очередь способствует ясному мышлению, а также придает бодрости.
Из замороженных ягод и кисломолочных продуктов врачи советуют готовить смузи. Дело в том, что в них содержится большое количество биофлавоноидов, витамина С, антиоксидантов. Это обеспечивает сохранность клеток и дает энергию.
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