На Миколаївщині зафіксували першу смерть від COVID-19 [ Редактировать ]
Чи на часі послаблення карантину питання дискусійне. Адже, нагадаю, в Кабміні прогнозують аж Два піки захворюваності в Україні. Перший наприкінці квітня, другий 3-8 травня. А от сьогоднішня коронавірусна статистика виглядає так:
Від початку епідемії в Україні всього на COVID-19 заразились - 6125 людей. Одужало - 367 пацієнтів. Померло вдвічі менше. До речі, перша смерть від коронавірусу зафіксована на Миколаївщині.
За останню добу діагноз COVID19 почули понад чотири сотні українців. При чому найбільше нових випадків - в Івано-Франківській та Житомирській областях. А за кількістю хворих і далі лідирує Чернівецька область - там уже майже тисяча хворих. Другий Київ.
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