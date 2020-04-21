Чи на часі послаблення карантину питання дискусійне. Адже, нагадаю, в Кабміні прогнозують аж Два піки захворюваності в Україні. Перший наприкінці квітня, другий 3-8 травня. А от сьогоднішня коронавірусна статистика виглядає так:

Від початку епідемії в Україні всього на COVID-19 заразились - 6125 людей. Одужало - 367 пацієнтів. Померло вдвічі менше. До речі, перша смерть від коронавірусу зафіксована на Миколаївщині.

За останню добу діагноз COVID19 почули понад чотири сотні українців. При чому найбільше нових випадків - в Івано-Франківській та Житомирській областях. А за кількістю хворих і далі лідирує Чернівецька область - там уже майже тисяча хворих. Другий Київ.