Президента Украины Владимира Зеленского несколько раз проверяли на коронавирус. Об этом рассказал сам глава государства, пишет "BBC-Украина".

Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился... Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные.

По его словам, некоторые сотрудники Офиса президента на данный момент находятся на карантине.

Также все, кто заходит в здание президентской администрации проходят температурный скрининг. Тестами на наличие коронавируса обеспечены работники Офиса президента.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.