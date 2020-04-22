Зеленского уже несколько раз проверили на коронавирус [ Редактировать ]
Президента Украины Владимира Зеленского несколько раз проверяли на коронавирус. Об этом рассказал сам глава государства, пишет "BBC-Украина".
Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился... Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные.
По его словам, некоторые сотрудники Офиса президента на данный момент находятся на карантине.
Также все, кто заходит в здание президентской администрации проходят температурный скрининг. Тестами на наличие коронавируса обеспечены работники Офиса президента.
Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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