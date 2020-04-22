В среду, 22 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом станет испытанием для банковской системы страны и повлияет на курс гривны. Об это сообщает "РБК-Украина".

Глава Кабмина напомнил, что условием МВФ для предоставления денег является принятие так называемого "антиколомойского закона" и, по словам Шмыгаля, непринятие этого документа - в настоящее время "единственный барьер" на пути к кредитной программе Фонда в объеме 8 млрд долларов.

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"Это первый транш в 2 млрд долларов, но это транш прямо в бюджет Украины, для поддержки борьбы с коронавирусом. Пока единственный барьер - это принятие так называемого банковского закона. Надеюсь, что за неделю-полторы этот барьер будет преодолен", - сказал премьер.

Он добавил, что сейчас для Украины не стоит вопрос относительно самих денег МВФ, есть вопрос доверия международных инвесторов и отсутствие сотрудничества с МВФ "будет означать плохой сигнал для всех".

Это, скорее всего, повлечет за собой отток из украинских ценных бумаг, повлечет за собой резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить то мы переживем, но вопрос как переживем. И самое главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.