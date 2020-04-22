Население США сократилось на 2804 человека из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Worldometer.

По их словам, за сутки 21 апреля в Штатах зафиксирован абсолютный рекорд мира по количеству погибших от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что предыдущий показатель за сутки составлял 2618 смертей.

Известно, что на территории США зарегистрировали 819 тысяч случаев коронавируса, более 45 тысяч закончились летальным исходом.

Ранее мы писал, что в США предсказана вторая тяжелая вспышка коронавирусной инфекции. Это может произойти зимой 2021 года.