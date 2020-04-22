Женщина может стать новым лидером КНДР: что о ней известно [ Редактировать ]
В Северной Корее готовят на замену лидеру страны Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон на случай экстренных обстоятельств. Это произойдет в случае внезапной смерти Ким Чен Ына. Сообщает японская газета Иомиури со ссылкой на южнокорейские и американские источники.
Решение передать власть сестре лидера КНДР было принято на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года.
Источники газеты утверждают, что после этого "от имени Ким Е Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям и она фактически стала "человеком номер два" в северокорейской иерархии.
Еще в январе в Пхеньяне побывала группа врачей из Франции, как утверждается, из-за ухудшения состояния Ким Чен Ына, страдающего от болезни сердца и диабета.
Стало известно, что сестра Ким Чен Ына даже выпустила свое первое официальное обращение в прошлом месяце.
Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын перенес неудачную хирургическую операцию, после которой здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына якобы ухудшилось. В то же время власти Южной Кореи и Китая ставят под сомнение информацию, которая появилась в ряде СМИ.
Напомним, ранее Ким Чен Ын проигнорировал сессию парламента КНДР. Вместо Ким Чен Ына обязанности председателя исполнял первый заместитель председателя Госсовета КНДР Цой Рен Хэ. На фотографиях, опубликованных государственными информационными агентствами, запечатлены сотни депутатов в зале. Никто из них не носит защитную маску.
Напомним, как ранее стало известно фондовой рынок Южной Кореи, а также местная валюта вон обвалились более, чем на 1%.
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