Северокорейский лидер Ким Чен Ын не присутствовал на сессии парламента страны, которая в воскресенье, 12 апреля, прошла в Пхеньяне. Об этом сообщает Reuters.

Вместо Ким Чен Ына обязанности председателя исполнял первый заместитель председателя Госсовета КНДР Цой Рен Хэ. На фотографиях, опубликованных государственными информационными агентствами, запечатлены сотни депутатов в зале. Никто из них не носит защитную маску.

Парламент Северной Кореи собирается один раз в год для принятия государственного бюджета, кадровых назначений и внесения поправок в законы. Вместе с тем Ким Чен Ын обладает практически абсолютной властью в стране.

Заседание парламента состоялось на два дня раньше, чем планировалось. С чем связан перенос и почему отсутствовал лидер КНДР, не сообщается. Также ничего не известно о принятии парламентом важных решений.

Накануне сессии парламента Ким Чен Ын председательствовал на заседании политбюро правящей Рабочей партии Кореи. В своей речи он призвал к жестким мерам по предотвращению распространению нового коронавируса.

Северная Корея заявила, что провела тестирование по меньшей мере 700 человек и поместила более 500 в карантин. По официальным данным, ни одного случая коронавируса в стране выявлено не было.