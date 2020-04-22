В Индии новый вид змей назвали в честь волшебника из "Гарри Поттера"/ Фото: zse.pensoft.net

На севере Индии обнаружили прежде неизвестный вид гремучих змей, который ученые назвали Trimeresurus salazar в честь Салазара Слизерина - основателя факультета Хогвартс из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Об этом пишет журнал Zoosystematics and Evolution.

Ученые подчеркнули, что название "Гадюка Салазара" отсылает именно к известному змееусту из вымышленной школы чародейства и волшебства. Один из авторов исследования заявил, что он и его коллеги большие поклонники этого персонажа.

"Гадюка Салазара" - ядовитая змея с ярко-зеленой чешуей. От ближайших родственных видов ее отличает большее количество зубов.

Ранее сообщалось, что в честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток.

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