В штате Чхаттисгарх, супруги, у которых родилась двойня дали новорожденным имена, связанные с инфекцией.

Об этом сообщает Hindustantime.

По их словам, родители дали мальчику имя Ковид, а девочке – Корона.

"Да, вирус опасен, но его вспышка заставила людей сосредоточиться на санитарии, гигиене и приобретать другие полезные привычки. Таким образом, мы подумали об этих именах",- отметила мать новорожденных.

Известно, что близнецы родились ночью 27 марта.

Родители добавили также, что есть вероятность, что малышам дадут другие имена.

Это не первый случай, когда детей называют экзотическими именами. Ранее в той же Индии новорожденную девочку также назвали в честь смертельной инфекции.