В Индии ребенка назвали в честь коронавируса [ Редактировать ]
В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса. Малышке дали имя Корона.
Об этом сообщает deccanherald.com.
Необычное имя получила девочка, родившаяся в индийской деревне Сойора в штате Уттар Прадеш. Ее родители решили, что имя Корона станет символом единства людей в борьбе с COVID-19.
"Имя выбирали с согласия не только родителей, но и других членов семьи. Они считают, что несмотря на смертоносность нового вируса, он также объединил людей и вдохновил на общую борьбу", - говорится в сообщении.
Напомним, китайский коронавирус обнаружили уже в 170 странах.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19.
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