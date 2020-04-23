"Благородный" вор: хакер украл и вернул обратно криптовалюту [ Редактировать ]
Одна из китайских корпораций потерпела убыток в размере 25 миллионов долларов в криптовалюте, которая была украдена неизвестным.
Об этом пишет BBC.
По информации, киберпреступник украл деньги на платформе DFors, на сумму в 10 миллионов долларов и 4 миллиона других эквивалентных криптовалют.
Отмечается, что через несколько дней после воровства хакер вернул все украденные деньги.
Ранее мы писали о том, что хакеры атаковали сервера компаний, которые разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции
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