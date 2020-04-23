Одна из китайских корпораций потерпела убыток в размере 25 миллионов долларов в криптовалюте, которая была украдена неизвестным.

Об этом пишет BBC.

По информации, киберпреступник украл деньги на платформе DFors, на сумму в 10 миллионов долларов и 4 миллиона других эквивалентных криптовалют.

Отмечается, что через несколько дней после воровства хакер вернул все украденные деньги.

Ранее мы писали о том, что хакеры атаковали сервера компаний, которые разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции