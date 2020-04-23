В "Приват24" произошел сбой [ Редактировать ]
В четверг, 23 апреля, в приложении "Приват24" произошел большой сбой. На возобновление его работы нужно до полутора часов. Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".
Наши специалисты прилагают все возможные усилия для максимально быстрого возобновления работы всех версий сервиса. Возобновление продолжается, для полного выхода на штатную работу может понадобиться до полутора часов. Мы надеемся меньше.
Временные проблемы в работе некоторых сервисов в мобильном приложении "Приват24" связаны с техническим сбоем. В банке рекомендую использовать веб-версию "Приват24", если необходимо провести операцию.
Напомним, "Приватбанк" продлит срок действия карт на период карантина.
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