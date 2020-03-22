"Приватбанк" продлит срок действия карт на период карантина [ Редактировать ]
"Приватбанк" продолжит действие зарплатных, пенсионных и социальных карт для выплат на 90 дней, если окончание срока их действия приходится на период карантина. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
"Их можно будет использовать еще три месяца без замены. Клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт для выплат и карты для выплат Gold будет продлен автоматически", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что такие карты будут работать в привычном режиме без ограничений – платежи, покупки в интернете и другие транзакции будут проводится без проблем.
При этом "Приватбанк" на период карантина рекомендует осуществлять платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных денег, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками.
К слову, с 18 марта "Приватбанк" проводит валютообменные операции для клиентов-физлиц в безналичном формате только через приложение Privat24 и сеть терминалов самообслуживания.
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