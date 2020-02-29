"ПриватБанк" "ляжет": клиентам посоветовали запастись наличными [ Редактировать ]
В Украине в ночь на 1 марта перестанут работать банкоматы и терминалы "ПриватБанка". Кроме того, также будет отключено мобильное приложение Приват24. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка в Facebook.
"В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут. Советуем снять наличные заранее", - говорится в сообщении.
В то же время в банке пообещали, что с 7 утра 1 марта все системы будут работать стабильно.
Ранее мы писали о том, что Нацбанк оштрафовал три банка на миллион гривен. Также читайте о том, что в Украине ввели новую банкноту в 200 грн.
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