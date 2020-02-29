В Украине в ночь на 1 марта перестанут работать банкоматы и терминалы "ПриватБанка". Кроме того, также будет отключено мобильное приложение Приват24. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка в Facebook.

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"В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут. Советуем снять наличные заранее", - говорится в сообщении.

В то же время в банке пообещали, что с 7 утра 1 марта все системы будут работать стабильно.

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