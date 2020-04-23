В лісах Житомирської області - нова загрозлива пожежа.Тож зараз туди перекидають пожежників і техніку із сусідніх лісгоспів. Загалом на Житомирщині кілька осередків вогню. І хоча рятувальники працюють у лісах цілодобово, повністю загасити полум'я не вдається.

Досі гасять пожежі і в Чорнобилі. У зоні відчуження ще тліють пеньки, залишки деревини і торф.