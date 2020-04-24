Спалах коронавірусу в обласній лікарні Рівного. Занедужали одразу 70 медиків. Як сталося, що медичний заклад став осередком інфекції - розкаже Сніжана Сидорук.

Головний осередок зараження знаходиться ось у цьому медзакладі Рівного. Це обласна клінічна лікарня. Сюди не приймають хворих з коронавірусною інфекцією. Але саме тут найбільша кількість інфікованих медиків.

Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:

Виявлено сімдесят чотири інфікованих медичних працівників, з них шістнадцять лікарів. З медичних працівників ушпиталено вісім пацієнтів.

У більшості медиків коронавірус безсимптомний. Тож вони на самоізоляції вдома. Сорок пацієнтів, які контактували з ними, уже протестовані. Позитивні результати у третини. Найбільше інфікованих - у ЛОР-відділенні, реанімації, хірургії та травматології.

Лариса Обуховська, заступниця головного лікаря Рівненської обласної клінічної лікарні:

Весь той корпус в числі - він із п'яти поверхів і всі відділення, які знаходяться там - зараз закриті. Пацієнти ПЛР обстежені. Хто немає носійства - пацієнти переведені в інший так званий "чистий" хірургічний корпус.

Зараз обласна лікарня працює в режимі екстреної допомоги. Щодня тут працює приблизно триста людей. А загалом у медзакладі майже тисяча сімсот працівників! Усіх не тестуватимуть, кажуть чиновники. Лише тих, хто був у контакті з хворими або має симптоми. А ще в лікарні шукають першого пацієнта.

Іван Зима, головний лікар Рівненської обласної клінічної лікарні:

Перший пацієнт, можливо, і хворий, який був виявлений. Це відділення ортопедії та травматології і вертибрології. В принципі там захворів перший лікар. Пацієнт був прооперований. Можливо, це один із перших наших.

Встановити причину такого спалаху серед медперсоналу має і спеціальна комісія.

Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області:

Сам факт спалаху вже говорить про порушення протиепідемічного режиму в лікарні. Але конкретні формулювання - будуть при закінченні епідеміологічного розслідування.

Завершити розслідування планують наступного тижня. Рівненщина на п'ятому місці за кількістю хворих на коронавірус. Підтверджених випадків уже понад чотири сотні. Чверть інфікованих саме медики.