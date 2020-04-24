У лікарні Рівного на COVID-19 занедужали медики [ Редактировать ]
Спалах коронавірусу в обласній лікарні Рівного. Занедужали одразу 70 медиків. Як сталося, що медичний заклад став осередком інфекції - розкаже Сніжана Сидорук.
Головний осередок зараження знаходиться ось у цьому медзакладі Рівного. Це обласна клінічна лікарня. Сюди не приймають хворих з коронавірусною інфекцією. Але саме тут найбільша кількість інфікованих медиків.
Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:
Виявлено сімдесят чотири інфікованих медичних працівників, з них шістнадцять лікарів. З медичних працівників ушпиталено вісім пацієнтів.
У більшості медиків коронавірус безсимптомний. Тож вони на самоізоляції вдома. Сорок пацієнтів, які контактували з ними, уже протестовані. Позитивні результати у третини. Найбільше інфікованих - у ЛОР-відділенні, реанімації, хірургії та травматології.
Лариса Обуховська, заступниця головного лікаря Рівненської обласної клінічної лікарні:
Весь той корпус в числі - він із п'яти поверхів і всі відділення, які знаходяться там - зараз закриті. Пацієнти ПЛР обстежені. Хто немає носійства - пацієнти переведені в інший так званий "чистий" хірургічний корпус.
Зараз обласна лікарня працює в режимі екстреної допомоги. Щодня тут працює приблизно триста людей. А загалом у медзакладі майже тисяча сімсот працівників! Усіх не тестуватимуть, кажуть чиновники. Лише тих, хто був у контакті з хворими або має симптоми. А ще в лікарні шукають першого пацієнта.
Іван Зима, головний лікар Рівненської обласної клінічної лікарні:
Перший пацієнт, можливо, і хворий, який був виявлений. Це відділення ортопедії та травматології і вертибрології. В принципі там захворів перший лікар. Пацієнт був прооперований. Можливо, це один із перших наших.
Встановити причину такого спалаху серед медперсоналу має і спеціальна комісія.
Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області:
Сам факт спалаху вже говорить про порушення протиепідемічного режиму в лікарні. Але конкретні формулювання - будуть при закінченні епідеміологічного розслідування.
Завершити розслідування планують наступного тижня. Рівненщина на п'ятому місці за кількістю хворих на коронавірус. Підтверджених випадків уже понад чотири сотні. Чверть інфікованих саме медики.
по теме
У Вишневому масово захворіли на COVID-19 мешканці гуртожитку
Тихе місто Вишневе під Києвом із 40-тисячним населенням прославилось в одну мить, коли одночасно у цьому гуртожитку виявили 38 захворілих на коронавірус
Коронавірус у світі: найсвіжіші дані
Від коронавірусу у світі одужали 635 тисяч хворих. Майже 166 тисяч померли. Кількість інфікованих від початку епідемії - наближається до двох з половиною мільйонів
Медиків Закарпаття підозрюють у приховуванні інформації про поширення COVID-19
На Закарпатті медиків підозрюють у приховуванні інформації про поширення COVID-19. Слідство перевіряє дані, буцімто в районній лікарні не вжили заходів для уникнення поширення коронавірусної інфекції
Місяць на карантині: коронавірус забрав життя вісімдесяти трьох людей
За минулу добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу. З них 26 - діти. Загалом в країні 2777 хворих на COVID-19. "Лідери" за кількістю інфікованих - Буковина та Київ
Выход из карантина: Зеленский назвал два главных условия
В четверг, 23 апреля, президент Украины обратился к жителям страны, записав видео