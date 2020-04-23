Аренда падает, вторичка под угрозой. Как коронавирус влияет на рынок недвижимости? И будут ли дорожать квадратные метры?

Существует мнение, что все события происходят по условной "спирали". И этот принцип, похоже, исправно работает на рынке украинской недвижимости. Сначала случился кризис 2008-2009. Тогда торги почти полностью остановились из-за перегрева мирового кредитного рынка. Затем, через 5 лет, в 2014м - новая волна. Из-за войны на Востоке страны, и девальвации гривны, рынок не остановился, но цены начали расти. А это, в свою очередь, существенно сократило спрос на недвижимость по всей стране.

И вот, в 2020, новый вызов не только для украинской экономики, но и мировой - пандемия коронавируса. Но для рынка недвижимости главной проблемой стала даже не остановка экономики, а карантинный режим. Как он отразился, и главное, сможет ли украинский рынок недвижимости выработать "иммунитет" к коронавирусу? Об этом в материале.

Рынок недвижимости эпохи коронавируса

Сказать, что рынок недвижимости полностью остановился, нельзя. Но правила игры на нем, очевидно, будут меняться. Дельцы и предприниматели, которые и до этого занимались бизнесом на перепродаже жилья, будут активно покупать относительно недорогие однокомнатные квартиры. Ведь курсовые колебания, и нестабильность рынка - это одно из самых лучших времен для подобных "предпринимателей". Здесь в выигрыше будут надежные застройщики, цены которых зафиксированы в гривне.

Но вот клиенты, которые планировали купить квартиру в рассрочку и рассчитываться с девелоперами в гривне, не говоря уже о валюте, наверняка возьмут паузу. Мол, время нестабильное, да и гарантий, что в эпоху коронавруса стройка не остановится - нет. Но вот если у потенциальных покупателей сбережения в валюте, то их не испугает даже рост курса доллара до 7 процентов. Здесь главное, чтобы было с чего выбрать.

А будет ли выбор?

В теперешней ситуации все зависит от застройщика. По подсчетам экспертов на украинском рынке много застройщиков, у которых нет стратегического плана. Они составляют примерно четвертую часть от всех девелоперов. У подобных застройщиков нет финансовой подушки, и, из-за пандемии и карантина, они могут не реализовать задуманный проект. В сегодняшних условиях такие компании смогут продолжить строительство на протяжении еще трех месяцев, но не дольше.

Один из самых главных вопросов, будут ли заморозки строительств? По словам риелторов, большие проекты от уже проверенных застройщиков продолжаются. (Исключение, опять таки, "Укрбуд"). Но, в тоже время, темпы продаж немного, но просели.

"Про заморозки пока вообще никто даже и не говорит. Продажи и вправду немного снизились, но люди покупают. Да, пускай не такими темпами, но интерес есть. По крайней мере, "первичка", пока, себя спокойно чувствует", - говорит риелтор Владлен.

Но вот на вторичном рынке все более скудно. Хоть и не стремительно, но объемы продаж падают.

"Количество запросов с начала карантина сократилось примерно на 20%. В то же время процесс не остановлен, есть заявки и люди продолжают решать жилищные проблемы. Ценовая ситуация стабильна. Стоит отметить, что это абсолютно логичный процесс. Всегда, когда страна переживает определенные изменения (экономические, политические, законодательные, социальные), рынок проходит несколько этапов: вначале высокая активность, затем стагнация и после стабильный рабочий процесс без резких всплесков и падений. Первый этап мы уже прошли, сейчас наблюдается небольшая стагнация", - говорит Елена Биберова, генеральный директор АН "Благосвет".

Под удар попала и сфера аренды. Из-за карантина много приезжих , либо потеряли работу, либо уехали домой, на малую родину. Таким образом, на рынке много предложений, но вот спрос, наоборот, минимальный. Хозяевам квартир иногда даже приходится делать скидку.

"Иногда даже слышал, что приходится там скидывать 2-3 тысячи. Это минимум. Людям сейчас стало сложнее платить, а рынок же сейчас стал больше. Все теперь немного боятся потерять деньги. Поэтому приходиться уступать", - говорит риелтор Владлен.

Негативно пандемия отразилась на аренде квартир, но не на частном секторе. Аренды небольших загородных домов сейчас в настоящем топе. Хотя еще до пандемии, частные дома, в отличии от квартир в столице, не пользовались таким огромным спросом.

Как работал рынок до пандемии?

На протяжении последних четырех лет до пандемии, самочувствие рынка недвижимости было отличное. Если, конечно, не брать в расчет проблемы с корпорацией Укрбуд, и эпопеей вокруг одного из ее директоров - Максима Микитася.

Кроме того, рынок недвижимости у нас в стране находится в паритете спроса-предложения. Да и цены на жилье, в частности в столице, росли не выше уровня инфляции. Но, при этом, по всей стране, а в Киеве особенно, существует огромный дефицит жилья: в Киеве на 1 жителя приходится около 21 квадратного метра жилья. А это значительно меньше, чем в той же Европе. К тому же, в Украине есть еще одна большая проблема. Жилой фонд явно "подуставший", поэтому большинство покупателей стремятся купить новое жилье, тем самым улучшить условия проживания.

Что чаще всего покупали?

По данным сайта недвижимости Lun.ua, застройщики предлагали квартиры в 388 объектах классов "эконом", "комфорт", "бизнес" и "премиум". И самым популярным вариантом был "комфорт". Здесь играло роль знаменитое правило "цена-качество".

Чаще всего покупатели обращали внимание на однокомнатные квартиры, а затем уже шли двухкомнатные. Три комнаты и больше, пользовались не таким большим успехом. В среднем, стоимость квадратного метра составляла примерно 24 тысячи гривен за квадратный метр.

Что будет дальше?

Здесь все зависит от распространения коронавируса по стране и продолжительности карантина. Если пандемия закончится до осени этого года, то уже к весне 2021 года, рынок недвижимости вернется к показателям февраля 2020-го.

Если же человечество не справится с пандемией до конца лета, последствия для рынка будут тяжелыми. Первыми могут пострадать мелкие застройщики, большая часть которых, работали в самом низком ценовом диапазоне.