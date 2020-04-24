Трамп назвал недостоверной информацию о болезни лидера КНДР [ Редактировать ]
Информация об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не является достоверной. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее телеканал CNN сообщил, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой. Журналисты даже подыскали ему преемника. Сообщалось, что в случае смерти Ким Чен Ына его заменит младшая сестра Ким Е Чжон.
"Я думаю, что информация была недостоверной, скажем так... Я слышал, что они (CNN - ред.) опирались на какие-то старые документы. Вот, что я слышал. Я надеюсь, что это недостоверные сведения", - сказал президент США.
Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, контактировал ли он в последнее время с представителями Пхеньяна.
Напомним, что северокорейскому лидеру 36 лет. Ким Чен Ын обладает абсолютной властью в КНДР. У него нет явного преемника, и любая нестабильность в стране, обладающей ядерным арсеналом, может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего мира.
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