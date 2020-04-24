В Венесуэле люди начали грабить супермаркеты [ Редактировать ]
Сразу в нескольких городах Венесуэлы сотни людей вышли на протесты из-за нехватки продовольствия и роста цен на еду на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом пишет El Mundo.
"Во время протестов были разграблены супермаркеты и другие магазины с едой. Полиция и правительственные военизированные формирования вступили в конфликт с протестующими", - говорится в сообщении.
В результате столкновений был убит 29-летний житель города Упата в штате Боливар в юго-восточной части Венесуэлы. Ранения различной степени тяжести получили около десятка человек. По данным Боливарианской национальной гвардии, в результате беспорядков были задержаны по меньшей мере 30 человек.
Наряду с продовольственным кризисом Венесуэла также сталкивается с нехваткой моторного топлива из-за почти избыточной сети нефтепереработки и санкций США.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что официальный Вашингтон продолжит оказывать давление на режим венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также пообещал предоставить стране гуманитарную помощь.
По состоянию на24 апреля в Венесуэле зафиксировано 311 случаев коронавируса и 10 смертей от COVID-19.
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