Сразу в нескольких городах Венесуэлы сотни людей вышли на протесты из-за нехватки продовольствия и роста цен на еду на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом пишет El Mundo.

"Во время протестов были разграблены супермаркеты и другие магазины с едой. Полиция и правительственные военизированные формирования вступили в конфликт с протестующими", - говорится в сообщении.

Читайте также Коронавирус в Украине: последние сведения

В результате столкновений был убит 29-летний житель города Упата в штате Боливар в юго-восточной части Венесуэлы. Ранения различной степени тяжести получили около десятка человек. По данным Боливарианской национальной гвардии, в результате беспорядков были задержаны по меньшей мере 30 человек.

Наряду с продовольственным кризисом Венесуэла также сталкивается с нехваткой моторного топлива из-за почти избыточной сети нефтепереработки и санкций США.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что официальный Вашингтон продолжит оказывать давление на режим венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также пообещал предоставить стране гуманитарную помощь.

По состоянию на24 апреля в Венесуэле зафиксировано 311 случаев коронавируса и 10 смертей от COVID-19.

Ранее мы писали о том, сколько времени коронавирус может жить в организме человека.

Также читайте о том, что продавец супермаркета воровал деньги из банковских карт покупателей.