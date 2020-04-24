Ученые заявили, что коронавирус может сохраняться в организме человека в течение нескольких недель после полного выздоровления. Об этом сообщила директор Корейского центра контроля и профилактики заболеваний доктор Юн Юн-Кьонг, передает nnovosti.info.

В Южной Корее у нескольких пациентов, переболевших COVID-19, повторные анализы показали положительный результат.

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"Можем предположить, что в зависимости от пациента вирус может оставаться в организме в течение различного периода времени, не будучи полностью удаленным даже после образования нейтрализующих антител. Сейчас проводится дополнительное исследование", - сообщила Юн Юн-Кьонг.

Она утверждает, что у пациентов обнаружили выработку антител против коронавируса, но у половины из них есть генетический материал в анализах. Однако Кьонг считает, что эти пациенты не заразны.

Подобную ситуацию уже зафиксировали и в Украине. В Ровенской области у четырех пациентов, которых готовили к выписке, обнаружили в анализах коронавирус. Украинские врачи предположили, что пациенты заразились повторно, но потом пришли к выводу, что вирус довольно своеобразно действует на разных пациентов.

"Я бы назвал это не повторно инфицированные, а клинически здоровые люди, которые прошли процесс лечения. Но это подтверждает своеобразие поведения вируса, то есть он может находится в организме не обязательно 14 дней, он может находиться и больше. То есть это те люди, которые уже де-факто выздоровели полностью, но им провели тестирование ПЦР и получили положительный тест. Они будут находиться еще на лечении в течение, возможно, семи дней до ближайшего тестирования", - рассказал председатель Ровенской ОГА Игорь Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован антирекорд заражения коронавирусом.

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